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    ¡Sicario capturado en el centro de Medellín! Le vació el revólver a un venezolano y su compinche lo abandonó

    La moto del compinche no prendió a tiempo, y cuando logró encenderla la comunidad ya tenía reducido al sicario, huyendo del lugar solo

    Publicado por: SoloDuque

    Investigan homicidio en Segovia, donde una menor de 14 años habría atacado a su pareja
    Foto de archivo.
    ¡Sicario capturado en el centro de Medellín! Le vació el revólver a un venezolano y su compinche lo abandonó

    Resumen: Tras cometer el crimen, la situación tomó un giro inesperado para los delincuentes, desencadenando la captura del tirador.

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    Minuto30.com .- En un violento hecho de intolerancia y sicariato registrado en el centro de Medellín, un ciudadano de nacionalidad venezolana perdió la vida tras recibir múltiples impactos de arma de fuego. El incidente dejó, además, a otra persona herida y culminó con la captura del presunto homicida gracias a la rápida intervención ciudadana.

    Detalles del ataque

    El ataque armado se presentó exactamente en la esquina de la calle 54 con calle 53, en el barrio Estación Villa.

    se conoció que la víctima mortal se movilizaba como conductor de una motocicleta en compañía de un parrillero. Justo en el instante en que el acompañante descendía del vehículo para iniciar su trayecto a pie hacia su vivienda, fueron interceptados.

    La agresión se dio cuando otro sujeto descendió de otra motocicleta y abrió fuego indiscriminadamente contra ellos. Según los reportes, el agresor «vació» el tambor del arma de fuego, al parecer tipo revólver.

    Una huida frustrada y captura ciudadana

    Tras cometer el crimen, la situación tomó un giro inesperado para los delincuentes, desencadenando la captura del tirador.

    El sicario le entregó el arma vacía a su cómplice, quien lo esperaba al volante de la motocicleta de escape. Sin embargo, el automotor presentó una falla mecánica y no logró encender de inmediato.

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    Cuando el cómplice finalmente logró arrancar la motocicleta, huyó del lugar en solitario, dejando abandonado a su compañero en la escena del crimen.

    Al verse solo, el agresor intentó emprender la huida a pie, pero fue rápidamente interceptado y aprehendido por la comunidad del sector, quienes lo retuvieron hasta entregarlo a los uniformados de la Policía Nacional.

    Estado del acompañante

    El parrillero que acompañaba a la víctima fatal también resultó impactado por uno de los proyectiles durante la ráfaga de disparos. Tras el ataque, fue auxiliado y trasladado de urgencia a un hospital del norte de Medellín, donde se encuentra recibiendo atención médica.

    Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles de este crimen.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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