EN VIDEO: ¡Qué impresión! Un ‘salvaje’ le propinó una brutal golpiza a su expareja en plena calle

En Sibaté, Cundinamarca, una mujer fue víctima de una brutal agresión por parte de un sujeto quien sería su expareja sentimental.

La mujer de 29 años de edad que fue atacada en Sibaté, teme que el agresor la vuelva a atacar y acabe con su vida, pues aunque la denuncia ya fue hecha ante la Fiscalía General de la Nación, el sujeto se encuentra en libertad.

La joven quedó con fractura de tabique y tres costillas sumidas; además de secuelas psicológicas.

“Yo en este momento le pido a las autoridades que por favor me colaboren, este muchacho no puede estar en las calles porque, así como me agredió a mí, puede agredir a cualquier mujer”, manifestó la víctima.

La denuncia en Sibaté, Cundinamarca

Según denunció la víctima para medios locales, los hechos se registraron en la madrugada del pasado 9 de junio cuando ella salía de departir en un establecimiento comercial.

“Salimos del bar donde estábamos bailando cuando vi en la esquina que él (su agresor) llegó y me dice: ‘¿Para dónde va?’, yo le respondo: ‘Para la casa’. Luego me dice que nos fuéramos para la casa y yo para calmarlo aceptó, después doy la vuelta y desde ahí no supe más, solo que desperté en urgencias”, narró.

El ataque quedó registrado en video por cámaras de seguridad del sector.

“Me dio un botellazo en la cabeza, me dejó inconsciente. Caí al piso, se me tiró encima, me dio golpes. Con una mano me daba puños en la cara y con la otra con la botella destapada me iba cortando”, describió la víctima.

La mujer que tiene una hija de cuatro años con el atacante recibió 18 días de incapacidad por la fuerte agresión.

Por su parte, asegura que aunque ya lo denunció, él se encuentra libre como si nada en su casa.

#ArribaBogota @ArribaBogota @Citytv @ELTIEMPO mujer atacada por excompañero sentimental en Sibaté. A pesar de las pruebas, juez dejó en libertad a agresor @FiscaliaCol @PoliciaCmarca la víctima resultó con fracturas en espalda, lesiones en rostro y ojo izquierdo comprometido. pic.twitter.com/ehPnsd3k5n — Edwin Suá (@edwinhsua) June 23, 2021

