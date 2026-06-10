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    Indignación en Sibaté: Buscan a hombre captado en video agrediendo a su hijastra de cuatro años

    El agresor, que quedó filmado en video, es buscado por las autoridades, mientras se restablecen los derechos de la pequeña

    Publicado por: SoloDuque

    Indignación en Sibaté: Buscan a hombre captado en video agrediendo a su hijastra de cuatro años

    Resumen: De acuerdo con la información policial, el hombre que protagoniza el repudiable ataque es la pareja sentimental de la madre de la menor.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un doloroso e indignante caso de maltrato infantil ha generado un profundo rechazo luego de que se viralizara un video en el que se observa a un hombre agrediendo físicamente a una menor de edad en el municipio de Sibaté, Cundinamarca.

    Los detalles entregados por las autoridades

    Frente a la gravedad de las imágenes que circulan en redes sociales, el comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, Juan Andrés Gómez, se pronunció al respecto para aclarar la situación y brindar detalles sobre la investigación en curso:

    La víctima: Se confirmó que se trata de una pequeña niña de apenas cuatro años de edad.

    El agresor: De acuerdo con la información policial, el hombre que protagoniza el repudiable ataque es la pareja sentimental de la madre de la menor.

    Fuerte rechazo del Gobernador de Cundinamarca

    Las autoridades ya han desplegado las acciones investigativas correspondientes para ubicar y judicializar al responsable. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, no ocultó su indignación ante este caso de violencia intrafamiliar e hizo un contundente llamado a través de su cuenta en X.

    «¡Lo encontraremos pronto! Un salvaje como este debe recibir medidas judiciales ejemplarizantes. Esto no puede seguir pasando con los niños en nuestro país», sentenció el mandatario departamental, dejando claro que se buscará la máxima sanción legal contra el agresor.

    Por el momento, la Policía y las entidades encargadas de la protección integral a la primera infancia trabajan en conjunto para garantizar el restablecimiento de los derechos de la niña y lograr la pronta captura del sujeto involucrado.

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    En el video se ve como el «padrastro» maltrata a la niña, zarandeándola, agitándola, golpeándola e incluso intentando asfixiarla. Captura de video

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    En el video se ve como el «padrastro» maltrata a la niña, zarandeándola, agitándola, golpeándola e incluso intentando asfixiarla. Captura de video

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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