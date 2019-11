Video: “Si vengo a trabajar fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir”, Rueda puso en duda su continuidad en Chile

En medio de una rueda de prensa el entrenador Reinaldo Rueda puso en duda su continuidad al frente de la selección de Chile, esto debido a la difícil situación que se vive en dicho país y que suscitó la cancelación de los amistosos del seleccionado para esta fecha FIFA, “si vengo a trabajar fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir”, pronunció el colombiano.

El entrenador, claramente molesto, criticó que no convocó a los jugadores de la liga nacional para que adelantara partidos y pudiera alcanzar los plazos puestos por Conmebol para que definan los equipos que representarán al país internacionalmente el próximo año, sin embargo esto tampoco ocurrió, por lo que ambas partes perdieron por igual.

“Es mi poder y autonomía convocar a los jugadores de la liga nacional, en este momento me pertenecen como seleccionador nacional y a la federación, yo no los convocó para que la liga se adelante y no se juega, ni están para la selección ni para sus clubes, perdemos todos, pierdo yo”, declaró el estratega claramente disgustado por la situación.

Complementó asegurando que “si no hay fútbol, yo me tengo que ir, en este momento socialmente estamos identificados con una situación que es atípica, pero ¿después?, ¿cuándo se va a normalizar?, es la gran pregunta”.