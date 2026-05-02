Resumen: El sector de la aviación comercial enfrenta una sacudida sin precedentes. Spirit Airlines, la reconocida aerolínea de bajo costo que transformó la manera de viajar con sus precios ultrabajos, ha anunciado su cierre definitivo

Si tenía viaje con Spirit desarme maletas: la aerolínea canceló operaciones y aviso que no hay servicio al cliente

Minuto30.com .- El sector de la aviación comercial enfrenta una sacudida sin precedentes. Spirit Airlines, la reconocida aerolínea de bajo costo que transformó la manera de viajar con sus precios ultrabajos, ha anunciado su cierre definitivo. La noticia, confirmada este 2 de mayo de 2026, implica la cancelación absoluta de todos sus itinerarios y deja a millones de pasajeros a la deriva en distintas partes del continente.

El colapso de un gigante del “Low-Cost”

La crisis financiera de la que fuera la octava aerolínea más grande de Estados Unidos llegó a un punto de no retorno. Tras fallidos intentos de rescate financiero y presiones insostenibles por el entorno económico y los altos costos del combustible, la compañía no logró mantenerse a flote.

“Lamentamos profundamente anunciar que, el 2 de mayo de 2026, Spirit Airlines inició el cese ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato”, informó la aerolínea a través de un comunicado oficial citado por medios internacionales.

Junto con la cancelación de los vuelos, la empresa confirmó el cierre definitivo de todos sus canales de atención al cliente, marcando el fin de sus más de tres décadas en el mercado.

¿Qué deben saber los pasajeros afectados?

La situación ha generado una incertidumbre total. Para los viajeros que tenían boletos comprados o vuelos programados para los próximos días, las directrices son claras y drásticas:



No vaya a los aeropuertos: La empresa ha sido enfática en que los pasajeros no deben acercarse a las terminales aéreas, ya que los módulos están cerrados y no hay personal de Spirit disponible para atenderlos.

Cero reprogramaciones: Spirit ha confirmado que no tiene la capacidad económica ni operativa para reprogramar vuelos con otras compañías. Los afectados deberán gestionar sus propios viajes de regreso o vuelos de conexión.

Gastos no cubiertos: Es importante tener en cuenta que la aerolínea en quiebra no cubrirá ningún gasto imprevisto derivado de estas cancelaciones, como noches de hotel, alimentación o transporte terrestre.

El salvavidas de la competencia

Ante la magnitud de esta crisis, que podría dejar varadas a decenas de miles de personas, otras aerolíneas del mercado han comenzado a reaccionar.

Compañías competidoras han anunciado medidas de apoyo, como topes y límites especiales en las tarifas para las rutas que operaba Spirit, buscando mitigar el impacto y ofrecer opciones de rescate para que los pasajeros afectados puedan llegar a sus destinos.

Comunicado de Spirit pic.twitter.com/Wz3ilRHD2z — Spirit Airlines (@SpiritAirlines) May 2, 2026

“Con gran decepción, Spirit Airlines ha comenzado a reducir sus operaciones globales, con efecto inmediato. Todos los vuelos han sido cancelados y el servicio al cliente ya no está disponible. Si bien no podemos ayudarle a reservar su vuelo en otra aerolínea, procesaremos automáticamente los reembolsos de cualquier vuelo comprado a través de Spirit con una tarjeta de crédito o débito a la forma de pago original. Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo de costo ultrabajo en la industria durante los últimos 33 años y esperábamos servir a nuestros huéspedes durante muchos años más.

Para obtener más información sobre el proceso de cierre, visite https://www.spiritrestructuring.com”