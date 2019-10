“Si tengo que morir aquí esta noche, moriré”: Marcelo reveló uno de los episodios más difíciles de su vida

Marcelo confesó el que sería uno de los episodios más difíciles de su vida, el cual ocurrió justo en la previa de la final de la Liga de Campeones del 2018 entre el Real Madrid y el Liverpool, el lateral brasileño aseguró que sufrió de un ataque de ansiedad que casi no lo deja jugar el partido.

En una reciente publicación en el portal ‘The Players Tribune’ el jugador del cuadro ‘Merengue’ relató todo lo que le sucedió aquel día, comenzando por explicar que “no podía respirar, estaba tratando de no entrar en pánico, sentía como si tuviera algo atrapado en el pecho”.

Explicó que todo comenzó desde el día anterior cuando no pudo dormir bien ni comer pensando en la final, pero aseguró que no se trataba de solo nervios, “los nervios son normales en el fútbol, esto era algo diferente, me sentía sofocado”.

Optó por no decirle ni una palabra al médico del equipo por temor a que no lo dejaran jugar, “así que, allí estaba sentado, luchando por respirar y pensando, ¿cuántos niños en el mundo juego con el balón?, ¿cuántos sueñan con jugar una final de Champions League?, millones, millones, cálmate y átate los guayos”.

Incluso cuando salió a la cancha para calentar el brasileño continuaba ansioso, “cuando finalmente pisé la hierba, todavía tenía problemas para respirar, pensé: ‘si tengo que morir aquí esta noche, joder, moriré’.

Finalmente todo su malestar se fue disminuyendo cuando estaba a punto de iniciar el encuentro, “cuando nos pusimos para el saque inicial, bajo las luces y vi el balón en el círculo central, todo cambió, el peso de mi pecho se fue, ya estaba en paz”.