«Si superas los 100 kilos, no te puedo llevar»: mujer cuenta cómo le cancelaron el viaje

En un video que se ha vuelto viral en TikTok, una mujer relató cómo un conductor de moto le canceló el servicio debido a su sobrepeso, causando sorpresa y controversia en la plataforma. La joven, que optó por un viaje en moto debido a la tarifa alta de un vehículo, compartió la incómoda experiencia que vivió al intentar abordar el transporte.

Según la joven, al solicitar el servicio, el conductor le preguntó cuántos kilos pesaba. Ella, pensando que se refería a su mochila, respondió de manera ligera: “Un kilo, no mucho”. Sin embargo, al llegar el conductor al punto de recogida, el hombre bajó de su moto, sacó una báscula de su mochila y le pidió que se pesara, mencionándole que, si su peso superaba los 100 kilos, no podría llevarla a su destino.

“Me dijo que si superaba los 100 kilos no podía llevarme. Me sentí muy mal, no entendía qué estaba pasando”, comentó la joven en su video.

La mujer expresó que estaba apurada para llegar a su trabajo y, al ver que la tarifa en el auto era alta, decidió tomar la opción de la moto, que le resultaba más económica. No obstante, la situación tomó un giro incómodo cuando el conductor intentó imponer un criterio físico para brindar el servicio. El video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, ha generado reacciones divididas entre los usuarios, con algunos cuestionando el comportamiento del conductor y otros discutiendo el tema del sobrepeso en los servicios de transporte.

El incidente ha abierto un debate sobre la discriminación en el ámbito del transporte privado y la forma en que el sobrepeso es tratado en la sociedad. Por otro lado, algunos han señalado que la postura del conductor podría estar relacionada con preocupaciones sobre la seguridad y el peso máximo recomendado para los vehículos.

El caso se une a una creciente discusión sobre los límites y normas que deben aplicarse en los servicios de transporte privado, y cómo se deben manejar las diferencias físicas de los pasajeros sin caer en la discriminación.

