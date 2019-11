“Sí, pero Messi no se ve así”: Cristiano Ronaldo cuando sus compañeros lo comparaban con Lionel

El exjugador inglés Peter Crouch reveló la respuesta que daba el portugués Cristiano Ronaldo cuando sus compañeros del Manchester United lo molestaban diciendo que Lionel Messi era mejor que él.

Durante las convocatorias de la selección entre el 2005 y 2010 Peter hablaba con algunos jugadores del Manchester: “les pregunté cómo era Ronaldo, y me dijeron que solían irritarlo diciendo que Messi era mejor, a lo que él respondía: ‘Sí, pero Messi no se ve así’ (físicamente)”, de acuerdo con un programa de Daily Mail.

En el programa debatieron el tema entre el entrenador Harry Redknapp, el también exfutbolista Martin Keown y Crouch. Para Redknapp, el portugués es mejor que el argentino.

“Miras a Ronaldo, lo que ha hecho en el escenario mundial: ha ganado todo y es simplemente increíble”, comentó. De inmediato Crouch respondió: “Admiro su mentalidad y su determinación, pero si estás hablando de futbolistas talentosos, no hay comparación con Messi”, manifestó.

Martin también cree que el argentino es mejor que el CR7, y dijo que Lío “se reinventará ahora”, a tanta insistiera Redknapp anunció que: “dicen que (Ronaldo) es el último en salir de los entrenamientos, y pensé que Messi también era así”, hasta que “conocí a dos entrenadores que trabajaron en Barcelona y me dijeron que era una pesadilla”.

El entrenador concluyó diciendo: “me dijeron que (Messi) llegaba por la mañana y que no entrenaba mucho. Que pateaba un par de balones y se iba. No me lo podía creer”.