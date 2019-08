¡Si no era para él no podía ser para nadie! Un hombre le disparó a su exnovia en San Antonio de Prado

Durante este sábado se registró un caso de atentado sicarial contra una joven en el corregimiento de San Antonio de Prado. Dos sujetos que se movilizaban en carro dispararon con arma de fuego contra una mujer, que sobrevivió al ataque.

Las autoridades lograron ubicar el carro que protagonizó los hechos, capturando a los dos sujetos que inmediatamente fueron llevados a identificación. La víctima reconoció a uno de los sujetos, quien se trata de su ex pareja sentimental.

Además, la joven señaló ante las autoridades que su ex pareja no estaba dispuesto a que ella “estuviera con otra persona que no fuera él”.

Los detenidos pasaron a disposición judicial y pueden enfrentarse a una pena de intento de feminicidio si así un juez lo dictamina.