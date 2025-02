¡Si me van a insultar, que busquen otro! Jorge Luis Pinto se agarró con un hincha en Santa Marta

Luego del empate sin goles entre Unión Magdalena y La Equidad, el técnico del ‘ciclón bananero’, Jorge Luis Pinto, tuvo un encontrón con un hincha.

El estratega, ante la pregunta de un periodista sobre el rifirrafe con un aficionado seguidor de su equipo, respondió con otro interrogante: “¿Pregúntele a la tribuna lo que me dice?”.

Y es que en un video quedó registrado el encontrón en el que el estratega tuvo que ser agarrado por integrantes del cuerpo técnico para evitar que el asunto pasara a mayores.

Y es que si no detienen a Pinto sobre la pista, se sube a la tribuna a agarrarse con los que desde allí lo estaban insultando.

Unión Magdalena ha disputado un total de 4 partidos en la Liga y de estos, en tres solo ha podido empatar y en uno perdió.

Una coincidencia, es que de esos cuatro juegos, dos han tenido expulsados en el equipo rival, sin embargo, el cuadro bananero no ha logrado aprovechar esa ventaja.

Jorge Luis Pinto se agarró con un hincha en Santa Marta

En la conferencia de prensa, el estratega agregó que “he recorrido el mundo en estadios llenos con ochenta mil personas, setenta mil y eso no me ha pasado”.

Adicionalmente, Pinto agregó que “no me voy a dejar irrespetar”, dijo visiblemente molesto por lo que le gritaron.

Pero fue más allá, “eso sí, Pinto puede perder lo que sea, menos la dignidad y no me voy a dejar irrespetar”, manifestó.

Pinto fue muy contundente e incluso puso su cargo sobre la mesa. “No le quepa la menor duda, si me van irrespetar que busquen otra persona, pero no me voy a dejar irrespetar”.

Finalmente concluyó con que “ en las últimas horas de mi vida, cuando he recorrido el mundo, en donde he estado, para que venga una persona a insultarme, no padre”.

La relación entre el entrenador y los aficionados parece estar rota y eso pone en duda la continuidad del estratega en el ‘ciclón bananero’.

