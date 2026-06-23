Resumen: Mientras Pinilla busca refugio jurídico en Norteamérica, el panorama actual de los implicados en el expediente UNGRD es un verdadero terremoto político

¡Si la fiscalía no quiere tocó en EE.UU.! Sneyder Pinilla interesado en delatar ante los gringos los entramados de la UNGRD

Minuto30.com .- El caso de corrupción más grande del actual Gobierno acaba de dar un giro internacional sin precedentes. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y testigo estrella del entramado, ha decidido cruzar fronteras ante la inacción de las autoridades locales y ha enviado una carta formal a altos funcionarios de Estados Unidos con una clara intención: contar todo lo que sabe.

La noticia tiene en alerta máxima a exministros, congresistas y grandes contratistas, pues si Pinilla habla en Washington, las consecuencias judiciales podrían escalar a extradiciones por lavado de activos.

La carta a Washington: Pruebas y lavado de activos

Ante el estancamiento de las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación —que «dejó las cosas quietas» frente a otros altos responsables— Pinilla decidió buscar a la justicia norteamericana.

La explosiva misiva fue enviada a los congresistas María Elvira Salazar y Bernardo (Bernie) Moreno, así como al Secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. En el asunto de la comunicación se lee claramente: «Solicitud de reunión y disposición para aportar información de interés para el Gobierno de los Estados Unidos relacionada con presuntos hechos de corrupción en Colombia».

¿Por qué le interesa a EE. UU.?

La clave del testimonio de Pinilla radicaría en los delitos transnacionales. El exfuncionario promete entregar pruebas sobre lavado de activos y movimientos internacionales de dinero ilegal a través del sistema financiero, incluyendo bancos estadounidenses.

“Pongo a disposición información, documentos, testimonios y elementos de prueba que considero de alto interés (…) pueden contribuir al esclarecimiento de hechos que trascienden las fronteras de Colombia y afectan la confianza ciudadana”, detalla Pinilla en el documento.

Las confesiones previas: Compra de votos y millonarios sobornos

Pinilla ya ha confesado ante la justicia colombiana (donde la Corte Suprema avanza con mayor celeridad) su participación directa en el corazón del desfalco:

Sobornos legislativos: La entrega directa de $4.000 millones de pesos para los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.

Comisión de Crédito Público: Gestionó contratos amañados dentro de la UNGRD para «pagarles» a los congresistas de esta comisión a cambio de sus votos y apoyo político al Gobierno.

El saldo judicial: Prófugos, presos y una Fiscalía cuestionada

Mientras Pinilla busca refugio jurídico en Norteamérica, el panorama actual de los implicados en el expediente UNGRD es un verdadero terremoto político:

En prisión: El exministro del Interior Luis Fernando Velasco y los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, y de manera temporal, Marthe Peralta.

Prófugo: Carlos Ramón González, quien actualmente se encuentra evadiendo a la justicia en Nicaragua.

En libertad por «errores»: El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien estuvo detenido pero recuperó su libertad debido a un polémico error procedimental de la Fiscalía.

En la mira de la Corte Suprema: Una larga lista de más de 20 congresistas que están siendo investigados formalmente, entre los que figuran Martha Peralta, Julián Peinado y Carlos Andrés Trujillo; este último señalado por Olmedo López Y Sneyder Pinilla como «un padrino político clave dentro de la red de corrupción que operó en la entidad»..

La inminente reunión de Sneyder Pinilla con las agencias estadounidenses amenaza con desatar una tormenta perfecta. Si el exsubdirector entrega los soportes financieros que promete, el país está a las puertas del mayor sismo político y judicial de la década.