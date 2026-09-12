Resumen: Una restricción reglamentaria de la Dimayor impidió que el volante cucuteño heredara el emblemático número 10, que seguirá portando Edwin Cardona. Ante la negativa, el capitán de la Selección Colombia optó por un dorsal inédito en su carrera.

¡Si compró «la 10» perdió la platica! James Rodríguez ya definió el dorsal que usará en su histórico regreso al FPC con Nacional

Minuto30.com .- El fichaje más bombástico de los últimos años en el fútbol colombiano sigue generando enorme expectativa. Tras confirmarse el histórico regreso de James Rodríguez a la Liga BetPlay para vestir los colores de Atlético Nacional, por fin se resolvió uno de los grandes misterios que mantenía en vilo a la hinchada ‘verdolaga’: el número que llevará en su espalda.

Aunque el clamor popular y la lógica de marketing apuntaban a que James portaría el tradicional ’10’, las directrices normativas del torneo frenaron esta posibilidad. La Dimayor no autorizó la modificación del dorsal a estas alturas del campeonato, lo que significa que esa emblemática camiseta continuará en manos del mediocampista Edwin Cardona durante el resto de la campaña.

La 23: un homenaje a sus ídolos del baloncesto

Ante la restricción reglamentaria, el nuevo fichaje estrella del cuadro antioqueño tuvo que buscar alternativas y se decantó por usar el 23.

Se trata de un número totalmente inédito en su extensa carrera a nivel de clubes (donde ha brillado principalmente con el 10 y el 19). La elección no es casualidad: este dorsal está fuertemente vinculado a su conocida afición por el baloncesto y rinde un claro homenaje a figuras históricas de la NBA como Michael Jordan y LeBron James.

Un hito comercial a las puertas de su debut

La confirmación de la camiseta ’23’ marca el inicio de una nueva era para Nacional, tanto en lo deportivo como en lo comercial. A pesar de no contar con el mítico ’10’, el club ‘verdolaga’ prepara una agresiva estrategia de ventas, pues se espera que la nueva indumentaria de James rompa todos los récords de comercialización en el país.

La definición de su número es la antesala perfecta para su inminente presentación oficial y posterior debut en el estadio Atanasio Girardot. Un escenario que desde ya asegura llenos totales para ver al zurdo liderando el proyecto deportivo del equipo paisa.