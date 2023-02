in

En la fiesta del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G asistieron grandes celebridades de la música hispana, entre ellas, nada más y nada menos que Natti Natasha, lo cual fue una sorpresa para todos los fanáticos debido a los rumores de enemistad entre ambas.

Para dejar claro que entre ellas no existe ningún tipo de conflicto, las cantantes posaron más felices que nunca ante las cámaras y hasta se tomaron un shot de tequila juntas celebrando el exitoso álbum de “La Bichota” que alcanza la primera posición mundial de los discos más escuchados en diferentes plataformas.

Incluso, la colombiana subió a Natti a la tarima para cantar juntas su tema “Bichota”, un momento muy especial para todos los asistentes que compartieron la experiencia en las redes.

“Me da un fresco bonito verlas juntas”, “Las amo me da tanta risa con la gente que solo destina veneno y envidia pero eso solo confirma qué envidia es mejor despertarla que sentirla”, “Son dos grandes mujeres bellas las dos y muy completas no hay rivalidades entre ella la gente genera esa boludeces”, “Adoro la humildad de Karol es un ser increíble”, “ella siempre enseñando a las personas como es q se debe vivir en este plano llamado universo. Eres grande KG. Las bendiciones siempre estaran rendidas a tus pies. El Amor Gana”, “Natti es amiga de todas. Me gusta mucho verlas juntas de nuevo. Falta Beckyg alli. Rosalia si está afuera porque la “Y” la sigue. Ojala que todas las que este ln alli Presente Sean por caribou sincero…entre los Chicos siempre hay rivals. Veremos haber”, reaccionaron los internautas.

Otros de los invitados fueron Grupo Firme, Chiquis Rivera, Feid, Tini Stoessel, Lola Indigo, Natti Natasha, J Quiles, Lenny Tavarez y Lele Pons.

“Que lindo ver a Natti apoyándola!”, “Amo el álbum y amo la confirmación de ella con lo de FERXXOOOOOOO, no necesitamos más señales ya lo sabemos pues”, “Muchas estrellas brillando pero mi Karol iluminando”, “todas son unas princesas pero…. Karol G”, “Las hermosas del genero love y’all las triunfadoras wow q viva las mujeres”, “La Bichota y sus nenas”, “Karol tu eres la mejor”, comentaron los fanáticos al ver a tantos artistas apoyando a la colombiana.

Más Noticias de Entretenimiento