VIDEO. Shirly Gómez reveló el motivo por el que se fue de Colombia

La presentadora Shirly Gómez, recordada por su participación en el reality de RCN ‘Protagonistas de Novela’, le contó a sus fans el motivo por el que se fue avivir a Dubái.

“Me vine de Colombia no porque no quisiera a mi país, yo amo a mi país, vivo agradecida con Bogotá como ciudad que me ha dado muchísimas oportunidades laborales, sino que sentí necesidad en este momento de mi vida, de hacerlo ahora o nunca y quiero hacerlo con mis hijos, quiero verme y probar hasta dónde soy capaz de llegar”, expresó por medio de sus estados de Instagram.

Y dejó claro porque no escogió a Estados Unidos para vivir la aventura al lado de su familia.

“Estados Unidos es el sueño de todo el mundo, yo no estaba buscando un sueño americano, yo estaba buscando algo diferente, algo con lo que me sintiera realmente bien y no es el estilo de vida americano lo que yo quería para mis hijos en estos momentos”, precisó la presentadora.

Detalles sobre Shirly Gómez viviendo en Dubái

