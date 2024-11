La estadounidense Mikaela Shiffrin, líder de la Copa del Mundo de esquí alpino -competición en la que aspira a igualar el récord de seis triunfos finales de otro mito, la austriaca Annemarie Moser-Pröll, la gran campeona de los años 70-, que se lesionó la rodilla izquierda hace dos semanas en el descenso de Cortina d'Ampezzo (Italia), anunció este jueves que renuncia disputar las pruebas técnicas -un gigante y un eslalon- que se disputarán el próximo fin de semana en la estación andorrana de Soldeu.

Shiffrin, de 28 años, que posee, con 95, el récord histórico absoluto de victorias en la Copa del Mundo -que batió la temporada pasada, mejorando la plusmarca del sueco Ingemar Stenmark, 86 veces triunfal en los años 70 y 80-, se torció el ligamento colanteral medial izquierdo en el primero de los dos descensos disputados el último fin de semana de enero en la estación olímpica de 1956, que dentro de dos años será sede de los próximos Juegos de invierno.

La súper-campeona de Vail (Colorado), asimismo doble oro olímpico, que cuenta siete títulos mundiales y ha ganado siete veces la Copa del Mundo de eslalon -en la que nadie se acerca ni de lejos a sus 58 victorias-, se saltó el gigante de Kronplatz (Italia) y tampoco iba a competir en las siguientes pruebas, de velocidad, en Garmisch-Partenkirchen (Alemania), que finalmente fueron canceladas.

"Mi rodilla aún no aguanta toda la presión necesaria", indicó la estrella del 'US Team' en el comunicado en el que anunció que no competiría en Soldeu.

"La realidad de que estructuralmente está todo intacto, es súper positivo, pero debo tener paciencia. Quiero estar del todo segura de que la rodilla está fuerte", añadió Shiffrin, que lidera la general de la Copa del Mundo con 1.209 puntos, 95 más que la suiza Lara Gut, que, de ganar el próximo sábado el gigante de Soldeu, le arrebataría el primer puesto en la relación principal de la competición de la regularidad.

"Les doy la razón a los que piensan que hay que cuidar más a los deportistas. Creo que el cansancio que hay a estas alturas de la temporada juega un papel primordial en todas las lesiones que hemos visto últimamente", añadió la mejor esquiadora de todos los tiempos, cuyo liderato en la Copa del Mundo de eslalon -la prueba que se disputará el domingo- no peligra, ya que lidera esa clasificación con 630 puntos: 125 más que la eslovaca Petra Vlhova, que también está lesionada, pero que no volverá a competir hasta la próxima campaña.

Tercera en la Copa del Mundo de eslalon es la alemana Lena Dürr (402 puntos), que cuenta dos victorias en la competición de la regularidad, que en lo que va de temporada lleva cuatro podios en esta disciplina; y que el domingo deberá aprovechar la ausencia de las dos anteriores para luchar por su tercer triunfo.

Por: EFE