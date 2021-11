¿Shakira y Piqué se casan? Este es el motivo por el cual Shakira no se casaría

La cantante Shakira es una de las artistas colombianas más reconocidas en todo el mundo, su carrera no ha dejado de crecer pero no solo en su vida profesional las cosas parecen ir de maravilla, en el plano personal, atraviesa su mejor momento de la mano del futbolista catalán Gerard Piqué. Ahora, además surgen rumores de boda, aunque para ella esto «jamás sería una opción».

Estos rumores parecieron ser confirmados por su representante, Jairo Martínez, en el programa televisivo «Suelta la sopa». Allí, los presentadores le pidieron detalles acerca de la relación entre la intérprete de ‘Ojos así’ y el jugador del Barcelona.

De acuerdo con él, están en un momento ideal y ella nunca ha sido tan feliz como lo es con él. «La Shakira que está con Gerard es la mejor que he visto, tiene dos hijos preciosos, uno es un artista y el otro es más intelectual. Yo creo que ambos tienen de Shakira todo, en mi opinión, yo a los dos los veo más de artista que de deportista», afirmó.

Del mismo modo, deslizó la idea de que Shakira y Piqué estarían listos para dar el ‘Sí’ definitivo y casarse, luego de más de una década de relación.

Sin embargo, esto parece ser puesto en duda por las declaraciones de la misma artista, que dio el año pasado. La oriunda de Barranquilla afirmó que no está interesada en el matrimonio y no ve por qué sería necesario dar ese paso.

Hace un año, Shakira afirmó que no estaba preparada para el matrimonio.

«El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento», admitió el año pasado, antes de su histórica presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl. Los rumores podrán seguir, pero al parecer, Shakira está en su mejor momento y no desea cambiarlo.

