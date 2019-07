Shakira y Carlos Vives, los colombianos más admirados del mundo según un estudio estadounidense

Un importante estudio realizado de forma anual por parte de la entidad estadounidense YouGov sobre las figuras públicas que son más idolatradas por su trabajo, refleja que Carlos Vives y Shakira son los colombianos más admirados del mundo.

Encabeza la lista Bill Gates, manteniendo su puesto como el hombre más admirado del mundo. Michelle Obama subió de posición, desbancando a Angelina Jolie, quien ahora ocupa el tercer lugar. La presentadora estadounidense Oprah Winfrey es la nueva dueña del segundo puesto.

Pero lo curioso e importante de este estudio es que algunos deportistas, políticos y artistas colombianos han logrado figurar en esta importante y reconocida lista.

Figuran Falcao, seguido por James Rodríguez y pisándole los talones al cantante Carlos Vives. Continúan los políticos Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro.

En cuanto a las mujeres, Caterine Ibargüen se posicionó como la mujer más admirada, siguiéndole Shakira, Mariana Pajón y la actriz Sofía Vergara, en ese mismo orden.

Worlds Most Admired 2019. Our annual series, conducted this year in 41 countries, finds the most admired figures are:

Woman

1. Michelle Obama (+1)

2. Oprah Winfrey (+1)

3. Angelina Jolie (-2)

Man

1. Bill Gates (-)

2. Barack Obama (-)

3. Jackie Chan (-)https://t.co/hY0K2Vf8F9 pic.twitter.com/54m4A3H9hu

— YouGov (@YouGov) 18 de julio de 2019