«Shakira sí está herida» afirma Carlos Vives quien a una pregunta de un medio colombiano dejó claro que ella tiene motivos para estarlo.

El samario Carlos Vives, compartió sus impresiones sobre lo que ha vivido Shakira en una entrevista. Lo que más caló fue su percepción si la cantante estaba herida frente a todo lo sucedido con Piqué. Carlos dijo: «No es que ella está herida porque sí«. Ya que “le llamó mucho la atención que cuando ella se separa de Piqué, se dio cuenta de que para la gente ya no es importante el matrimonio«. En Europa dijo Vives a la cadena Bésame de Colombia: «no valoran el matrimonio”.. Para una mujer colombiana, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado”. De ahí que lo hecho por el su ex al jugársela es una herida difícil de componer inmediatamente. Lo que da entender que sí está herida y no la juzga por lo que ha hecho musicalmente o expresado en palabras. Vale recordar que ni Shakira ni Piqué se casaron y el 2022 ella dijo: «Prefiero que me vea como su novia, su amante». De esa década que ella forjó como familia nacieron Sasha y Milán la razón por la que ella dijo que luchará y la verán feliz.

SHAKIRA SU CANCIÓN DE «HERIDA» POR PIQUÉ



