Emotivo mensaje: Shakira se despide de Barcelona

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana envió un mensaje a todos sus seguidores agradeciendo todo el apoyo brindado con respecto a su ruptura amorosa con el exfutbolista Gerard Piqué.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, fueron algunas de las palabras que escribió en su mensaje a sus seguidores.

Horas antes de su partida, Shakira publicó un mensaje en Twitter en el que lamentó que “las cosas no son siempre como las soñamos. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar…” expresó.

Pero, la colombiana seguirá adelante y comenzará de nuevo en Miami, donde buscará la felicidad “en otro rincón del mundo”.

