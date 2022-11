Shakira no estará en Qatar

in

La cantante barranquillera habría rechazado la oferta para actuar en la esperada ceremonia de apertura de la Copa del Mundo que tendrá lugar este domingo en el estadio Al Bayt .

El Mundial de Catar comienza el 20 de noviembre.

«Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel algún papel a lo largo del Mundial», dijo Adriana Dorronsoro, periodista del programa de Telecinco.

Presumen que Shakira no estará presente en Mundial porque no está de acuerdo con las políticas en contra de los derechos humanos que se llevan a cabo en ese país

“Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación”, indicó Sandra Aladro, otra comunicadora del espacio televisivo.

Dua Lipa y Rod Stewart se han negado a estar en Qatar ante la constante violación de derechos humanos.

En Qatar está prohibida cualquier muestra de afecto en dos personas del mismo sexo. Además, restringe los derechos de las mujeres.

