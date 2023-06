FOTO: ‘Le gustan menores’: Shakira no disimuló en pose con el sexy piloto Lewis Hamilton en Barcelona

in

Desde hace unas semanas y luego de tremendas fotos donde Shakira se encontraba con una sonrisa muy particular y ojos muy brillantes, se comenzó a rumorar sobre una posible relación con el joven y reconocido piloto Lewis Hamilton, y ahora, estos se hacen mucho más fuerte, gracias a una foto, donde ambos pocos disimulan estar saliendo.

Sí, resulta que este domingo 4 de junio, se vivió el Gran Premio de España de la Fórmula 1. La carrera, que tuvo sede en Barcelona, terminó en victoria Max Verstappen, y al parecer la razón por la que Shakira regresó a este país.

Shakira no pasó para nada desapercibida en esta carrera y según lo que pudo verse, fue invitada por la marca Mercedes-Benz, escudería de Lewis Hamilton, quien quedó segundo y con quién se le vio de nuevo mucho más sonriente.

Pero, no, a esta posible pareja de la que no se para de hablar, no se le vio junta durante la carrera, en realidad la foto que pone a hablar a los seguidores se dio un reconocido restaurante, luego de esta competencia, donde la colombiana, está junto Lewis Hamilton y otros amigos al parecer del piloto.

Y aunque esto podría ser un encuentro casual entre nuevos amigos, hay un pequeño detalle que los seguidores no dejaron pasar en alto, y es que la mano de Hamilton rodea la cintura de Shakira, mientras ella se encuentra muy sonrojada y feliz.

