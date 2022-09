Shakira y el importante mensaje para las mujeres que están pasando por una ruptura

in

Shakira rompió el silencio y habló por primera vez de su separación con Gerard Piqué, dejando interesantes mensajes y reflexiones para mujeres que pasan por experiencias similares.

La colombiana ha experimentado la peor de las traiciones, pues no solo es el dolor de dejar ir a la persona que más amaba, sino también desde hace meses se especula que el deportista le fue infiel con la que es su actual pareja, Clara Chía Martí.

El mensaje de Shakira para las mujeres que atraviesan una ruptura amorosa.

«Para aquellas mujeres que, como yo, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes?», expresó la ganadora del Grammy.

«Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento», reflexionó.

