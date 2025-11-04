Resumen: Shakira tiene la gira más taquillera de una mujer latina en la historia, superando $327 millones de dólares. Billboard la premia como Ícono Global. La gira podría superar a Luis Miguel.

¡Billboard le otorga el Global Icon Award! Gira de Shakira es la más taquillera de la historia para una artista latina

La gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ de la superestrella colombiana Shakira no solo es un éxito de ventas, sino que ya se ha inscrito en la historia de la música global.

La barranquillera ha recaudado más de $327.4 millones de dólares y vendido más de $2.5 millones de boletas, cifras que la consolidan como la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer.

Este impresionante logro fue suficiente para que la revista Billboard la honrara con el primer premio anual Billboard Global Icon Award.

El galardón le fue entregado a Shakira a través de un emotivo video por Marty Hom, su director de gira y una figura de renombre que ha trabajado con artistas de la talla de The Rolling Stones y Fleetwood Mac.

Shakira recibió la noticia en los camerinos de uno de sus conciertos en Cali, rodeada de su equipo, a quienes dedicó el premio.

“Gracias a todos por trabajar tan duro como yo, hemos superado tantos obstáculos y aquí estamos haciendo historia”, señaló la artista, visiblemente emocionada, mientras también agradecía a la comunidad latina que la ha acompañado.

La artista confirmó que este tour ha sido la mejor gira de su vida: “ha sido como lo soñé, no ha sido fácil hacer que todo esté bien, no diría que es perfecta porque no existe la perfección, pero espero haber hecho todo tan bueno como lo merece la gente”.

Actualmente, «Las mujeres ya no lloran World Tour» se posiciona como la segunda gira latina más taquillera en general, solo por detrás de la de Luis Miguel (quien recaudó $409.5 millones de dólares entre 2023 y 2024).

Entre sus récords más impactantes se encuentran sus 12 presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, vendiendo 65.000 boletas por noche para un total de 780.000 asistentes solo en ese recinto.

La gira, que le ha permitido a Shakira disfrutar de sus viajes con sus hijos (como el reciente festejo de Halloween en Bogotá), continuará su recorrido por Suramérica en las próximas semanas, con fechas claves en Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, antes de finalizar en Hollywood, Estados Unidos.

