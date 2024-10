Shakira es 7 veces disco Platino y mal disco según expertos por el exceso de autotune además de tecnología.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

La cantante colombiana no cabe de la dicha, ya se había pronosticado los records de ventas de «Las Mujeres Ya No Llora» donde amazon y otros portales de pedidos en línea de LP (Vinilos) pararon los pre-pedidos por la desbordada demanda. Señores Shakira logró 7 discos platinos por ventas equivalentes en los Estados Unidos a 7.000.000 millones de unidades en su lanzamiento. Un record como solo ella sabe hacerlo y donde «Puntería» su video alcanza más de 3.4 de visualizaciones en su Canal de YouTube al lado de Cardi B.

«Que mejor regalo el día de lanzamiento?? 7x platino! gracias y más gracias a todos los que vienen escuchando y que siguen apoyando, me da tanta satisfacción compartir este álbum con ustedes! #LMYNL ya en la calle» escribió Shakira acompañado de su foto que certifica los 7 Discos Platino por millonarias ventas.

Hablan los expertos

Para sorpresa de muchos quienes dicen que las letras son geniales de los 17 temas, de los cuales ya se escuchaban varios. Expertos como Alberto Marchena, hombre de radio y que trabajó en casas disqueras además de ser un hombre que analiza cada detalle. «Deja entrever que, a Shakira se le fue a mano en abuso de autotune». Y hace un análisis de «Las Mujeres Ya No Lloran». «El nuevo disco de Shakira es un reflejo del momento que vive hoy la música Latina. Lleno de colaboraciones, abuso de autotune, canciones que suenan todas iguales, letras que en su mayoría son de pobre contenido. Hay un abismo entre la originalidad de ‘La Tortura‘ con Sanz a la intrascendente ‘Puntería‘ con Cardi B. Este disco seguramente no envejecerá tan bien como sus discos de hace unos años. Prefiero a la Shakira que imponía tendencias no la que sigue las del momento«. dijo Marchena quien escuchó el disco completo.

Como era de esperarse a Marchena, le han criticado por sus palabras pero otros dice que tiene algo de razón. Y le dan crédito por sus años de experiencia.

Hablan los fanáticos de Shakira

«De acuerdo. Pero también digo que las letras tienen que ir acorde al nivel cognitivo del destinatario Digo no, para que las entienda»; «Mmm ninguna suena igual que la otra. Igual, con todo respeto, siempre has criticado la carrera de Shakira»; «Yo no estoy de acuerdo con que suenan TODAS iguales, hay 4 que si suenan muy parecidas que son las electrónicas. Pero el resto, son diferentes. Por otro lado si quisiera seguir tendencias el disco sería lleno de reggaetón y no lo es. Lo del autotune te lo acepto» y otras con argumento e insultos se leen en las respuestas a experto musical.

El nuevo disco de Shakira es un reflejo del momento que vive hoy la música Latina. Lleno de colaboraciones, abuso de autotune, canciones que suenan todas iguales, letras que en su mayoría son de pobre contenido. Hay un abismo entre la originalidad de “La Tortura” con Sanz a la… pic.twitter.com/9bTnB06cVm — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) March 23, 2024



Puede interesarle Shakira la envidia femenina

Lee más noticias de entretenimiento