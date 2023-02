Shakira reveló porque nunca se casó con Piqué

in

Shakira, Gerard Piqué y por supuesto Clara Chía, nueva pareja del ex de la cantante colombiana, no dejan de ser noticia internacional.

En los últimos días en internet circula una vieja entrevista que dio la antigua pareja al medio ‘60 Minutes’, el dos de febrero de 2020, día de su cumpleaños, por motivo de la promoción de Shakira como una de las artistas del Super Bowl 2020.

En el video, los ex, dan detalles de los inicios de la relación y fue Shakira, quien reveló que no se habían casado porque le tenía mucho miedo a ese tipo de compromiso y prefería que todo se mantuviera en un “jugueteo”.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, mencionó mientras el exfutbolista la observaba fijamente.

