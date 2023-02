¿Continúa el dolor? Shakira señaló a Piqué de acabar sueño de familia

La cantante Shakira no para de hablar del final de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué y de cuánto dolor le ha generado. La colombiana lo hace directa o indirectamente.

A través de una entrevista para el Canal de las Estrellas, tocó sin problema ese duro capítulo de su vida, que de alguna forma ya ha ventilado en sus últimas canciones.

«Yo compraba la historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, una familia, yo tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con padre y madre bajo el mismo techo, no todos los sueños se cumplen», manifestó la barranquillera sin citar directamente al español, pero refiriéndose a su sueño roto, en conversación con el periodista Enrique Acevedo.

Sus hijos son quien le dan la fuerza que necesita: «La vida te compensa, y la vida lo hizo con mis dos hijos maravillosos que me llenan de amor… esa fábula de que una mujer necesita un hombre… He sido independiente emocionalmente. He logrado entenderlo desde otra perspectiva, me basto a mí misma, cuando una mujer enfrenta los embates de la vida sale fortalecida, has aprendido a conocer tus debilidades y aceptar tu vulnerabilidad. Expresar eso que se siente, ese dolor. Ahora me siento completa, porque depende de mí misma, y tengo dos niños que dependen de mí», añadió.

Shakira deja claro que atraviesa una etapa dolorosa en su vida, pero tampoco se puede permitir verse derrotada: «Tengo que estar más fuerte que una leona. Debe ser una fortaleza como vivir un duelo, aceptarlo, tolerar la frustración, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo».

“Tuve un sueño de tener una familia donde hubiera mamá y papá en el mismo techo, pero no todos los sueños se cumplen” @shakira x @nmas pic.twitter.com/WYCMblPakS — Fader Shak (@faderg2_) February 28, 2023

