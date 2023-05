Shakira conmovió con su discurso en los Premios Mujeres en la Música de Billboard

Shakira recibió el premio Mujer del Año en los premios Mujeres en la Música Latina de Billboard.

La cantante colombiana conmovió por su discurso al recibir su premio.

Shakira dedico su premio a su madre y a las mujeres solteras. En su discurso habló de la valentía de las mujeres y sobre las independencias de las mujeres: «A mí me ha pasado, pero llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar aquerese o aceptarse como es».

Además, se refirió a su relación con su expareja Piqué, de la cuál ha sido el ojo del huracán por varios meses: “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”.

Maluma también se hizo viral por las palabras y las acciones que le brindo a Shakira antes de entrégale el trofeo de Mujer del Año: “Hoy soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias. Shakira rompió la historia con sus letras, generando un éxito que ahora es un himno femenino”, aseguró el cantante y le hizo una reverencia a Shakira.

