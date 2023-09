in

Shakira confirma a Barranquilla en su Tour Mundial de Conciertos con un gesto.

Shakira arribó a su natal Barranquilla y todo se convirtió en una fiesta que hasta enloqueció a la arenosa con hijos Sasha y Milan. La rueda de prensa del Mega Colegio «El Bosque» de la Fundación Pies Descalzos, fue el mejor momento para que todos los periodistas e invitados la tuvieran cerca sonriendo. Ante la insistencia de tantas preguntas, hubo una que no pasó desapercibida y fue por parte de la prensa que ella después de hablar sobre su carrera dijo que sigue enamorada de la música, de la producción musical. Uno sus lugares más felices es estar en un estudio de grabación haciendo canciones y con ganas de que un día, no muy lejano, irse de gira otra vez, ojalá el próximo año». A lo que preguntaron que sí Barranquilla estaría en la gira «y asentando con la cabeza y una sonrisa se sintió un «SI«.

SHAKIRA OBRA SOCIAL

En lo referente a la música expreso: “Todavía no sé cuándo va a salir el disco. Todavía sigo agregando canciones, sigo tratando. Hay otra (canción) en la que estuve trabajando hace unas dos semanas en Los Ángeles, así que el proyecto sigue creciendo y es como La Sagrada Familia, no acaba de crecer. Pero tengo unas ganas de compartir el resto de la música que me ha inspirado este año y estoy muy feliz con la última canción que viene ahora el 20 de septiembre. Ahí les di un pequeño adelanto, pero hay que escuchar el resto”. Por ahora a esperar entonces este 20 de septiembre su colaboración con «El Jefe» que será el suceso musical del momento.

SHAKIRA CON «EL JEFE» ADELANTO

