Tras haber batido récords y arrasado en la mayoría de los tops más importantes de las listas musicales a nivel mundial, Shakira volvió este jueves 11 de mayo, con otra pieza que de seguro se unirá a sus más grandes éxitos.

Se trata de ‘Acróstico’, una balada musical que promete traer con nostalgia a la Shakira de hace unos años y brindar un tono nuevo a la serie de canciones que ha estado publicando en los últimos meses.

Esta pista cayó en un momento justo, pues Shakira se ha sincerado sobre su ruptura con el futbolista Gerard Piqué en otras cuatro: ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘Sessions #53’ y ‘TQG’. Además, ahora vive en Estados Unidos, donde espera trabajar más en el campo musical e incluso se ha dicho que estaría preparando álbum y gira mundial.

‘Acróstico’ se estrenó este 11 de mayo a las 8:00 p.m. en Estados Unidos, razón por la cual en Colombia pudo escucharse desde las 7:00 p.m. debido a las diferencias horarias.

Aunque se tienen varias teorías con respecto a la temática de la canción, la mayoría de suposiciones apuntan a que esta se basa en experiencias personales. Por ejemplo, esta es la primera estrofa:

Con el video, se piensa que la canción está también dedicada a sus hijos, pues recrea cómo un ave protege sus polluelos de los momentos difíciles.

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

