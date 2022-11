Shakira busca una niñera para sus hijos: Vea las condiciones y el sueldazo que ofrece

in

Shakira está a un par de meses de irse a vivir a Estados Unidos en una lujosa mansión que tiene en Miami, con sus niños, luego de obtener su custodia.

Pensando en el bienestar de sus hijos en esta nueva ciudad donde vivirán, la barranquillera está buscando a la persona idónea para ayudarle a cuidar a sus pequeños y con quien pueda dejarlos en algunos momentos.

Estos son los requisitos:

La niñera puede ser de cualquier parte del mundo, no importa si es hombre o mujer, solo espera que no tengan ninguna relación con la prensa, por esto, deberán firmar un acuerdo de confidencialidad que no se podrá romper bajo ninguna circunstancia. Claramente debe sentir amor y gusto por los niños e inspirar confianza de buen trato.

Este será el pago:

Se ofrece un salario de 2.400 dólares en el que serán incluidos viáticos (con el cambio del dólar, serían aproximadamente $11millones de pesos colombianos) y la niñera podrá vivir en la mansión.

