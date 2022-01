La cantante Shaira estalló contra Jhonier Leal, a través de sus estados de Instagram mostró la indignación y dolor que sintió al saber que el hermano de su peluquero preferido aceptó los cargo ante un juez de asesinar a su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández.

En los escritos tocó varios temas, la envidia que le habría tenido Jhonier Leal a su hermano, la actitud del hermano durante el funeral, que Yhonier “no fue capaz de ni mover un dedo” y fue una amiga quien habría pagado los gastos de las honras fúnebres.

Shaira también lo criticó al dar entrevistas manifestando que tenía una buena relación con su hermano y fue visto utilizando ropa del fallecido peluquero.

“¡Dando entrevistas con la ropa de Maíto puesta! Diciendo que tenían una relación muy bella. Creo que, por más odio y envidia que Maíto sospechaba que su hermano sentía hacia él, nunca creyó que Yhonier fuera capaz de hacer semejante atrocidad no solo con él, sino con su propia madre. ¡Maldito! Ojalá no solo te pudras en la cárcel, sino también en el infierno. Te mereces lo peor, no solo por asesino, sino por cínico, por mal hermano, por mal hijo. Caín te quedó en pañales”, manifestó en sus estados.

Shaira estalló contra Jhonier Leal