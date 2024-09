Seth Rogen «se la fumó en el Domo de las Vegas» encendiendo las redes con diferentes comentarios sobre esta aparición en un referente de conciertos.

Es bien sabido que Seth Rogen y varios de sus amigos son aficionados a la marihuana. En varias de sus películas como Pineapple Express o El Avispón Verde entre otras se fuma uno que otro «varetico» e incluso lo hace en sitios público y hasta premiers. Esta semana en el «Domo de las Vegas» que acaba de ser recientemente inaugurado donde U2 ha dado sus conciertos. Apareció la imagen de Seth y haciendo sus caras, prendió un porro de marihuana y comenzó aspirarlo. Al exhalar el humo de mismo se nubló toda la esfera led y se perdió su imagen. En redes no faltaron cómicos comentarios y otros muy simpáticos. Por ahora no hay un comunicado oficial de los empresarios del Domo. Se habla que podría ser una estrategia de promoción pues esta esfera tiene abierta la posibilidad de pauta publicitaria. Por ahora las autoridades no se han pronunciado.

VIDEO DE SETH ROGEN DOMO LAS VEGAS

El Dato: Las leyes del Estado de Nevada, solo se puede fumar cannabis dentro de una casa. Excluyendo lugares donde puedas ser visto por personas como un Casino o hoteles.

