Sergio Ramos se defendió tras la multa de un millón de euros que le impuso Hacienda: “no es un delito fiscal”

Sergio Ramos fue multado a pagar un millón de euros por el ministerio de Hacienda español por fraude fiscal debido a irregularidades en la gestión de sus derechos de imagen en los años 2012, 2013 y 2014, ante esto el capitán del Real Madrid emitió un comunicado para aclarar la situación asegurando que “se trata de una multa administrativa, no de un delito fiscal”.

El jugador detalló en el documento compartido en su cuenta de Twitter que ya pagó dicha multa explicando que esta se dio luego que “la Agencia Tributaria me notificó una liquidación diferente de la declarada por mí en el periodo 2012-2014 tras cambiar el criterio que la propia Administración me había indicado en años anteriores, liquidación que he satisfecho íntegramente”.

Finalmente confirmó que una vez pagada la liquidación y “dada mi disconformidad con el cambio de criterio de la Agencia Tributaria, he ejercido mi derecho a recurrir el acuerdo de la Administración”.