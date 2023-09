Sergio Pérez: “Un día bueno para el equipo y no tan bueno para mí”

in

Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) tuvo que abandonar la carrera del Gran Premio de Japón tras dos choques en 15 vueltas que cerraron un día “no tan bueno” para él y sí para su equipo, que ganó el campeonato de constructores.

“Es un día bueno para el equipo, no tan bueno para mí, es un buen día para consolidar el campeonato de constructores y ganar ese campeonato”, aseguró en FOX Sports.

Un Pérez que explicó cómo vivió los incidentes durante la carrera.

“Una salida complicada porque desde que solté el embrague empecé a patinar, porque los neumáticos se enfriaron bastante, no tuve nada de tracción y, luego, llegando a la primera curva, me hicieron sándwich Sainz y Hamilton y me quedé en medio”, comentó.

“Tenía el auto dañado y era muy difícil seguir a Magnussen en las curvas rápidas, sabía que lo tenía que intentar en la lenta. Cuando me metí ya no tuve más espacio y toqué a Magnussen. Fue totalmente mi culpa”, completó.

Por: EFE