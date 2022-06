En esta temporada el nivel que muestra el colombiano Sergio Andrés Higuita del equipo Bora es sorprendente.

Este sábado, 18 de junio, en la etapa 7 de la Vuelta a Suiza, en donde se recorrieron 194,6 kilómetros entre Ambri y el final en alto en Malbun, el ciclista nacional se convirtió en el líder nuevo de la competencia.

Cabe mencionar que el vencedor fue el francés Thibaut Pinot (Groupama), el cual impuso en meta un tiempo de 5 horas, 6 minutos y 39 segundos.

Le puede interesar

El español Óscar Rodríguez (Movistar) arribó a 25 segundos, a 38’ el kazajo Alexey Lutsenko (Astana) e Higuita por su parte entró cuarto, a 1.19.

Así las cosas, el colombiano quien recuperó para Bora el primer lugar tras el abandono por COVID-19 de quien portaba la camisa amarilla, el ruso Aleksandr Vlasov, le gana en la general al inglés Geraint Thomas (Ineos), por dos segundos, y a Fuglsang, por 19.

Es de recordar que este domingo termina la carrera con una contrarreloj plana de 25.6 kilómetros en Vaduz.

The man who will claim the Tour de Suisse? 🇨🇭

Sergio Higuita is leading with one stage to go pic.twitter.com/gHwUi8sSpa

— Eurosport (@eurosport) June 18, 2022