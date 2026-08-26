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    Sergio Hernán Bolívar desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 23 de agosto en el corregimiento de San Cristóbal

    Publicado por: Juan Manuel

    SERGIO HERNAN BOLIVAR VELEZ
    Sergio Hernán Bolívar desapareció en Medellín

    Resumen: Sergio Hernán Bolívar Vélez, de 31 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 23 de agosto de 2026. La desaparición ocurrió en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín, Antioquia.

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    Sergio Hernán Bolívar Vélez, de 31 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 23 de agosto de 2026. La desaparición ocurrió en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín, Antioquia.

    Al momento de su desaparición, vestía camiseta negra, gorra negra, pantalón jean azul claro y tenis de cuero blancos con rojo.

    Como señal particular, presenta un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de “unos monos con la cara tapada”. Esta característica puede ser de utilidad para su identificación.

    1 BOLETIN SERGIO HERNAN BOLIVAR VELEZ

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