Sergio Hernán Bolívar desapareció en Medellín

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Resumen: Sergio Hernán Bolívar Vélez, de 31 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 23 de agosto de 2026. La desaparición ocurrió en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín, Antioquia .

Sergio Hernán Bolívar Vélez, de 31 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 23 de agosto de 2026. La desaparición ocurrió en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía camiseta negra, gorra negra, pantalón jean azul claro y tenis de cuero blancos con rojo.

Como señal particular, presenta un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de “unos monos con la cara tapada”. Esta característica puede ser de utilidad para su identificación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes