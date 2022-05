VIDEO: Le dan ‘palo’ a Sergio Fajardo por acto «grosero» tras el debate presidencial

in

El candidato presidencial, Sergio Fajardo, fue centro de polémica por cuenta de un gesto que muchas personas consideraron como un acto «grosero», que se registró tras el ‘debate definitivo’, organizado por la Revista Semana y El Tiempo.

El incómodo momento se registró cuando el director de El Tiempo, Andrés Mompotes, se acerca a Sergio Fajardo para darle la mano tras finalizar el debate presidencial, sin embargo, no fue correspondido de la misma forma por el candidato, quien ignoró el gesto y se despidió en cambio de esta forma, de los asistentes al debate.

Cabe resaltar que, durante el debate presidencial, el candidato tuvo algunos desacuerdos con Vicky Dávila, pues manifestó su descontento por la extensión del encuentro, pues terminó más tarde de los esperado.

“Profesor Fajardo, no se moleste que ya vamos a terminar. Entiendo que esté cansado, todos estamos haciendo un esfuerzo por los colombianos”, le dijo la periodista y agregó: “Al final, si ustedes son presidentes van a tener que afrontar jornadas muy largas, con momentos muy difíciles, consejos de seguridad larguísimos, viajes extensos, viajes fuera del país”.

Estas declaraciones no le cayeron bien a Sergio Fajardo, quien de inmediato respondió manifestando su descontento. “No use el argumento de decir que tenemos que tener resistencia porque ese no es el problema. Teníamos unas reglas y un tiempo”, manifestó.

@sergio_fajardo que la decencia no nos de pena // tres Doritos después… pic.twitter.com/HbZ79zFPz8 — jhon piñacue (@jhonfr3dy) May 24, 2022

