Fajardo niega que esté recibiendo apoyo de familiares de alias ‘Macaco’, vinculado con grupos paramilitares

El candidato presidencial de Centro Esperanza, Sergio Fajardo, desmintió los rumores acerca de que está recibiendo apoyo por parte de la familia de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, vinculado con grupos paramilitares.

Y es que estas declaraciones las realizó precisamente desde el Eje Cafetero, donde se encontraba socializando su plan de gobierno, y aprovechó para aclarar esta situación, refiriéndose específicamente al presunto apoyo de Rober Jiménez, concejal del municipio de Dosquebradas y quien es hermano de alias ‘Macaco’.

“El señor Jiménez, ¿estás diciendo que estuvo hace 4 años conmigo en campaña? Pues yo nunca lo vi ni lo conocí porque la ASI no hacía parte de nuestro proyecto de Coalición Colombia, la coalición era integrada por la Alianza Verde y por el Polo Democrático en donde Dignidad era el sector que me apoyaba. Entonces, nunca ha estado el señor Jiménez con nosotros y no va a estar, porque nosotros escogemos con quiénes hacemos las alianzas, con quiénes trabajamos y qué tipo de política queremos hacer y representar”, expresó Sergio Fajardo, tras una pregunta hecha por uno de los periodistas durante una rueda de prensa.

Por otro lado, Sergio Fajardo pidió la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano, por operación militar en Putumayo, en la que perdieron la vida 11 personas, entre ellas una mujer en estado de embarazo y un joven de 16 años.

"Para nosotros fue una gran frustración no haberlo podido tener acá y tomó una decisión que nos aleja muchísimo."

