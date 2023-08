‘Seré el único heredero’ :El conductor de Mauricio Leal dio su testimonio y ‘calentó’ a Jhonier

in

Desde el 21 de noviembre del 2021 se conoció el caso judicial por la muerte del estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández , quienes fueron encontrados sin vida dentro del apartamento.

Aunque todo parecia un suicidio, luego se cambio la moneda y el hermano e hijo de los fallecidos, Jhonier Leal, resulto implicado como presunto homicida.

El hombre fue capturado y llevado a una cárcel mientras avanza el proceso en su contra.

Mientras se adelantan las investigaciones varias personas han sido llamadas a declarar, entre esas personas está el señor José Jair Ruiz, quien se desempeñaba como el conductor de confianza de Mauricio Leal.

Se sabe que José fue de los primeros en ver la triste escena en compañía de Jhonier Leal.

Según el relato del conductor frente a las autoridades, inicia relatando que en un acto bastante extraño, a eso de las 6:00 a.m de ese 21 de noviembre recibió un mensaje desde el celular de Mauricio en el que le decía que no fuera a recogerlo ya que no iría a trabajar.

Continúa diciendo que para él fue raro el mensaje por que Mauricio era bastante cumplido, pero igual cumplió la orden de no ir a recogerlo.

José como siempre llegó a la peluquería temprano y cuenta que al lugar también llegó Jhonier bastante acelerado, en ese instante comenzó a insistirle que fueran a la casa de su hermano y su mamá ubicada en La Calera, afirmando que se sentía muy preocupado de que su hermano no contestara el teléfono.

Cuenta José que dijo que sí e inmediatamente se dirigieron hasta la casa donde la casa estaba en silencio, situación que le pareció sospechosa por que asegura que Mauricio siempre tenía música prendida.

Posteriormente entraron a la casa y fueron directamente hasta la habitación del estilista la cual estaba cerrada, ingresaron por una habitación vecina y fue así que encontraron la trágica escena.

José se acuerda que Mauricio tenía aún enterrado el cuchillo en el estómago.

El conductor cuenta que cuando Jhonier ingresó a la habitación lo primero que sintió fue un grito que decía: » “Mao, ¿Qué hiciste?» Jair dice que Jhonier todo el tiempo actuó con mucha tranquilidad, nunca se vio confundido y menos triste.

Fue en este momento cuando el conductor escuchó una conversación entre Jhonier y su esposa donde él le dijo “Tras todo lo malo, dos cosas buenas, que yo soy el único heredero y soy el que va a manejar todo”.

Las autoridades investigarán las declaraciones del conductor y poder adelantar el proceso de judicialización.

