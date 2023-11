Ser una referente, el oro de la mexicana Amalia Pérez en los Parapanamericanos

in

Santiago de Chile, 19 nov (EFE).- La mexicana Amalia Pérez Vásquez tenía este domingo la oportunidad de sumar su sexto oro parapanamericano, lo intentó tratando de levantar primero 131 y luego 132 kilos, que habrían sido récord. No pudo y su intento de 127 le devengó la medalla de plata en el para levantamiento de pesas de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

“Traigo una medalla de plata, pero no me siento frustrada por no tener un primer lugar. Lo que vengo es a disfrutar mi competencia y seguir conociendo mis capacidades, motivar a mis atletas y hacerles ver esto, que la vida es disfrutar el momento, lo que hay es el ahora”, le dijo a la Agencia EFE al terminar la competencia en la categoría de -67 kilogramos el Gimnasio Chimkowe de la capital chilena.

A sus 46 años, su hoja deportiva es impresionante y define por qué es una referente: ha sido medallista paralímpica desde que la disciplina abrió la competencia femenina en Sídney 2000, tiene dos platas y cuatro oros en Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

Además, sus cinco doradas parapanamericanas: México 1999, Río 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019.

En sus dos intentos de récord los jueces determinaron que el levantamiento no había sido válido, su equipo desafió ambas determinaciones, pero tras revisar los videos no se cambió la decisión.

“Se hizo una competencia muy reñida. Ha sido una decisión de los jueces, mis respetos a su criterio eso significa que tengo que trabajar más mi técnica. Eso es parte del proceso y bueno si no conseguí el oro aquí, significa que hay Amalia para rato”, comentó sobre lo sucedido.

Aunque tiene la experiencia para manejar estos momentos, el espíritu competitivo pide más, quizá por ello sus ojos se aguaron un poco al terminar su tercer intento y su boca se frunció. Se contuvo y saludó a todos los que le aplaudían con una sonrisa.

El oro de Amalia en Santiago 2023 ha sido el reconocimiento de su rival que ganó la dorada, la colombiana Bertha Fernández Arango, apenas un año menor que ella, pero con menos tiempo en la competencia.

“Para mí ha significado mucho, ella es un ejemplo. Cuando inicie en el ‘power’ (powerlifting) decía algún día quiero ser como ella. Estaba en otra categoría y con el tiempo ya con el recorrido nos hemos encontrado”, comentó Fernández feliz con su medalla dorada al cuello.

Amalia se sintió conmovida por estas palabras. “Para mí es un precedente que todas mis compañeras que viene atrás de mí y las que están al lado o las nuevas generaciones que yo sea un referente para ellas”, dijo la atleta que nació con artrogriposis congénita.

La mexicana asegura que ser un impulso para que otras para deportistas se desarrollen es una misión.

“Siempre fue mi inspiración el motivar a más chicas de toda América y el mundo y poderles inyectar esta emoción y sensación de poderío, capacidad y fortaleza que nosotros traemos dentro y que no siempre nos damos la oportunidad de describirlo”, afirmó.

Hacia allí comienza a ver su vida fuera de la cancha, pues el desarrollo del deporte paralímpico va a permitir que los para deportes comiencen a tener su propia organización como en los deportes olímpicos.

“Estoy en una etapa más madura sabemos que ya se van a emancipar las disciplinas. Me gustaría llevarla al frente como un referente al nivel mundial sobre todo para impulsar a mi gente y la brecha que me tocó recorrer brindárselo”, aseguró.

Antes, tiene un objetivo más los Juegos Paralímpicos París 2024. En el más alto nivel sólo la egipcia Fatma Omar tiene la misma cantidad de medallas y metales que ella, por lo que será una oportunidad para quebrar la paridad. E

Por: EFE