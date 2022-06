«Quedé 2 meses en shock»: ex de Mauro Urquijo habló de su separación

La modelo trans María Gabriela Ísler contó detalles de su separación con el actor manizaleño Mauro Urquijo, la pareja terminó su relación a principio de este año.

“No sé nada de él, jamás me dio la cara y no sé por qué… Solo le deseo éxitos y bendiciones. Lo quiero mucho, tiene un pequeño espacio en mi corazón”, dijo la ex de Mauro Urquijo en Lo sé Todo.

Al parecer, la modelo trans dejó atrás su pasado amoross con el actor y comenzó a construir una nueva vida con otra persona, así lo dio a conocer en el programa.

«Ojalá sea diferente… Después de mi separación quedé 2 meses en shock, pero pasaron cuatro meses y Mauro no volvió. ¿Qué más voy a esperar? A rey muerto, rey puesto», expresó María Gabriela Ísler.

Y describió a su novio amor, aunque dijo que por el momento no lo ha mostrado en redes sociales. «Es centrado, no es viejo… Me ha mostrado cariño, me apoya (…) Si él se siente bien, él va a salir públicamente», contó la ex de Mauro Urquijo.