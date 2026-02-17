Menú Últimas noticias
    Sentido de fallo condenatorio contra patrullero del Esmad por lesión ocular a universitaria en 2021

    La joven universitaria regresaba a su vivienda después de participar en la marcha del centro de Bogotá.

    Publicado por: SoloDuque

    Manifestantes se enfrentan a la Policía colombiana durante una protesta en la Plaza de Bolívar de Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
    Imagen de archivo de Manifestantes que se enfrentaron a la Policía durante la protesta en la Plaza de Bolívar de Bogotá el 28 de abril de 2021 (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
    Sentido de fallo condenatorio contra patrullero del Esmad por lesión ocular a universitaria en 2021

    Resumen: El impacto le causó una lesión grave en el ojo derecho y la pérdida permanente de la visión. La juez calificó la conducta como desproporcionada, innecesaria y contraria a los protocolos institucionales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de valorar las pruebas practicadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, una juez de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra Danilo José Núñez Zabaleta, agente de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes Esmad, por hechos ocurridos durante las protestas sociales del 28 de abril de 2021.

    Durante la investigación, dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se determinó que el patrullero, identificado a través de su placa y los registros del arma asignada, fue quien disparó un proyectil de goma contra un grupo de personas, entre ellas una joven universitaria que regresaba a su vivienda después de participar en la marcha realizada ese día en el centro de Bogotá.

    El impacto le causó una lesión grave en el ojo derecho y la pérdida permanente de la visión. La juez calificó la conducta como desproporcionada, innecesaria y contraria a los protocolos institucionales.

    En consecuencia, Núñez Zabaleta fue condenado por el delito de lesiones personales con perturbación funcional y absuelto del delito de abuso de autoridad. En el mismo fallo también fue absuelto el teniente de la Policía Álvaro Ramírez Castro, comandante de la unidad a la que pertenecía el hoy condenado.

    Esta información se publica por razones de interés general.

