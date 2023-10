Sentencian a militares mexicanos a 90 años de cárcel por el asesinato de dos estudiantes

in

Monterrey (México), 17 oct (EFE).- Después de más de 13 años del asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey -Jorge y Javier- a manos de integrantes del Ejército Mexicano, un juez dictó sentencia condenatoria de 90 años en contra de cinco de los seis soldados que participaron en los hechos, ocurridos en el norteño estado mexicano de Nuevo León.

La ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo se registró la madrugada del 19 de marzo de 2010 en el exterior de la institución educativa. Entonces, el Ejército hizo parecer que los estudiantes eran sicarios y que iban armados.

Ante la actuación de los militares, el 19 de marzo de 2019 el Gobierno mexicano admitió que los jóvenes eran inocentes y que fueron asesinados y revictimizados, por lo que la entonces titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a los familiares.

“No podemos decir que ya terminó, sí lo vemos como una victoria porque para nosotros es una victoria que un juez determine que los militares asesinaron a Jorge y a Javier porque nosotros lo decíamos”, dijo en rueda de prensa este jueves Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio.

Desde que inició el caso fue llevado por dos jueces y le tocó a José Reynoso Castillo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, dictar sentencia por el delito de homicidio calificado con agravante de ventaja.

“Esta noticia para nosotros significa muchísimo. La estuvimos esperando desde hace 13 años cuando sucedieron los hechos, en el 2010. Mucha gente nos estuvo diciendo que no lucháramos porque estábamos luchando contra la corriente”, indicó la madre de familia.

Precisó que la sentencia condenatoria en contra de los militares se dictó el viernes 13 de octubre.

“Siempre cuando me preguntaban a mí, mi respuesta era que yo realmente no creía en las autoridades, en quien yo siempre he creído es en Dios y es a Dios a quien yo le doy las gracias por esta sentencia, por este veredicto que se dio el 13 de octubre del 2023”, compartió.

Expresó que la sentencia es por 90 años de prisión a cada uno de los militares participantes en los sucesos. Cinco de ellos están en prisión, mientras que un sexto se encuentra en calidad de desaparecido y se sospecha que ya murió.

“Para nosotros (esta sentencia) significa muchísimo, sabemos que la máxima son de 60 años, pero el juez así lo consideró”, mencionó Mercado.

En la rueda de prensa también estuvo presente el esposo de Rosa Elvia Mercado, Joel Medina, así como Reyna Haydee Arredondo Verdugo, hermana de Javier, quien participó de manera virtual, e integrantes del colectivo #TodosSomosJorgeyJavier.

A pesar de estar más tranquila por la sentencia que se dictó, Mercado estableció que existe una carpeta pendiente por los delitos de robo de identidad, abuso de autoridad y exceso de fuerza.

“Esta sentencia representa un paso hacia la verdad, pero aún quedan muchas interrogantes en torno al caso: ¿qué pasa con la cadena de mando?, ¿de quién tomaron los soldados la orden ese día?, ¿es realmente justicia encarcelar a quienes accionaron las armas y que sigan libres quienes dan las órdenes?", estableció Luis Echeverría, integrante del colectivo.

Terminó asegurando que las familias y sus representantes legales revisarán que la sentencia sea "de calidad" y conforme a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, estándares internacionales y contemplando la reparación integral del derecho para sus familias.

Por: EFE