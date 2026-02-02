Resumen: Un juez condenó a Luis Carlos Ramírez a 10 años y 6 meses de prisión por su participación en el robo armado a una joyería en Itagüí, ocurrido en diciembre de 2024. El hombre fue capturado en flagrancia en Medellín tras el seguimiento de cámaras de seguridad y aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, dejando la sentencia en firme.

¡Sentencia en firme! Condenan a más de 10 años al responsable del millonario robo a una joyería en Itagüí

Un juez de conocimiento de Antioquia condenó a 10 años y 6 meses de prisión a Luis Carlos Ramírez Martínez por el delito de hurto calificado y agravado, luego de que se allanara a los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación por un robo perpetrado en una joyería de Itagüí.

La sentencia se produjo después de que Ramírez aceptara cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, en una audiencia de acusación realizada en mayo de 2025.

El millonario hurto y el dispositivo policial

Los hechos que sustentan la condena ocurrieron en la tarde del 16 de diciembre de 2024, cuando un grupo de sujetos armados ingresó a una joyería ubicada en el barrio Los Naranjos de Itagüí. Bajo intimidación, los delincuentes hurtaron cadenas, dijes y pulseras de oro de alto valor, con un estimado cercano a 500 millones de pesos en mercancía, según el material probatorio recaudado por la Fiscalía.

Tras el robo, los responsables escaparon en varias motocicletas, generando una fuerte movilización policial en diferentes puntos de Itagüí y Medellín.

Captura y cadenas de investigación

Ese mismo día, la Policía Nacional capturó en flagrancia a Ramírez cuando se desplazaba por el barrio San Diego de Medellín, como resultado del seguimiento realizado a través de cámaras de reconocimiento en los dos municipios.

Las imágenes captadas por ese sistema fueron determinantes para establecer la presencia del acusado en zonas cercanas al lugar del crimen y su posterior interceptación por parte de las autoridades.

El proceso continuó con la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, que permitió al juez evaluar todos los elementos del caso antes de determinar la pena por el delito de hurto calificado y agravado.

Ejecución de la pena

El fallo de primera instancia quedó ejecutoriado, lo que significa que la condena es firme y ya no admite recursos ordinarios, lo que permitirá que Luis Carlos Ramírez comience a cumplir su pena en un establecimiento penitenciario.

Las autoridades judiciales señalaron que este tipo de sentencias buscan enviar un mensaje claro sobre la respuesta de la justicia frente a hurtos de alto impacto económico, en especial cuando afectan a negocios formales y generan zozobra entre comerciantes y la ciudadanía.