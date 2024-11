¿Dos gobiernos de Petro? Senadora Isabel Zuleta confirmó que están recogiendo firmas para que vuelva la reelección

Resumen: La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, está impulsando una campaña para reinstaurar la reelección en Colombia, lo que permitiría a Gustavo Petro buscar un segundo mandato. Aunque Zuleta afirma que hay apoyo popular para esta iniciativa, el proceso implicaría una asamblea constituyente, algo que Petro había prometido no convocar. Actualmente, la recolección de firmas está en etapas preliminares y no garantiza la realización de una constituyente.

La senadora antioqueña por el Pacto Histórico, Isabel Zuleta, confirmó que algunas personas ya están recogiendo firmas para que en Colombia regrese la reelección, lo que le permitiría a Gustavo Petro, actual mandatario, repetir periodo si así se lograra consumar.

Y es que la senadora viene promoviendo desde hace meses la reelección del actual presidente, y por eso en redes sociales ha estado tan activa con el tema. Incluso, dijo que el sábado estuvo reunida con campesinos que ya están adelantando procesos para que así se de: «Hoy, en Cartagena, encontramos el apoyo a la reelección presidencial de la Asociación Departamental de Campesinos de Bolívar. Así sondeamos el verdadero clamor popular», indicó.

Posteriormente, en sus redes sociales, el pasado domingo aseguró que el proceso va por buen camino y que hay un clamor por cierta parte del país que busca la reelección: «En la Asamblea expuse mis argumentos ante más de 300 campesinos en su mayoría victimas del conflicto. Ellos me convocaron a que escuchara las razones por las cuales están promoviendo la re-elección e iniciaron un proceso de recolección de firmas».

Es de resaltar que la reelección no es un proceso que pase por las manos de los senadores, sino que la propuesta que ofrece la senadora es que se haga una constituyente, algo que en campaña el mismo presidente Petro prometió que no iba a hacer, asegurando que no convocaría «a una asamblea constituyente».

Ahora, la propuesta del Pacto Histórico iría en contravía a lo que prometió el hoy presidente, que desde los congresistas estaría buscando la forma de que su gobierno no sea de cuatro años, sino de ocho.

Por ahora la propuesta de la senadora Zuleta y la recolección de firmas no genera mayores posibilidades de una constituyente, pues se deberían surtir primero otros procesos.

