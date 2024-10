A través de su cuenta de X, la presidenta de la Comisión Séptima del Senado de la República, Martha Peralta, respondió a quienes criticaron sus ‘boobies’.

En una publicación la usuario de esta red social, Liliana Castaño, escribió: “Oigan, yo pensaba que esta señora cuando era pobre y no andaba con las boobies al aire y toda pintorreteada, también utilizaba sombreritos mañés y atuendos ‘indígenas’”.

De igual forma, la usuaria Daniela Hurtado, comentó: “Aquí la payasa guisa Martha Peralta tomándose unos guaritos en la calle cuando era pobre y no le alcanzaba para el disfraz y para operarse”.

Ante lo que la parlamentaria contestó al compartir las dos publicaciones, diciendo: “Como siempre se quedan sin argumentos les toca recurrir a los ataques bajos. Tengo las ‘boobies’ grandes porque estoy amamantando a mi hijo de 9 meses, es increíble que deba salir a explicarlo”.

La Senadora además agregó que estos son ataques bajos, machistas y racistas:

“Qué difícil es para las mujeres hacer política y ocupar espacios de poder, qué difícil es cuando decidimos empoderarnos y luchar por los intereses de la gente y no de los negociantes, se desesperan porque no nos vendemos así, sus ataques bajos, machistas, racistas no se detienen pero así la violencia política no pare, acá seguiremos firmes luchando por un verdadero cambio en Colombia”.

A la misma publicación, respondió Liliana Castaño: “Cuando yo amamanté no iba a mi trabajo con escotes profundos. Aprenda a vestirse con decoro y acorde al lugar y al cargo que ahora ostenta. ¡Desubicada!”.

Recordemos que la senadora se vio envuelta recientemente en una confrontación verbal con su colega del Centro Democrático Honorio Henríquez, en medio de la sesión que finalmente hundió la reforma a la salud, donde este la llamó payasa.

