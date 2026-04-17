Senador Republicano, Bernie Moreno, desmiente posible atentado contra Iván Cepeda

Bernie Moreno desmiene las declaraciones de Iván Cepeda sobre un posible atentado en su contra

Resumen: Bernie Moreno desmintió categóricamente las versiones que circulaban sobre un presunto plan de atentado o amenaza dirigida hacia Iván Cepeda

Minuto30.com .- El político estadounidense Bernie Moreno se pronunció a través de su cuenta oficial de X para aclarar la postura y el nivel de conocimiento de las autoridades norteamericanas frente a los recientes rumores sobre la seguridad de algunas figuras políticas en Colombia.

En su mensaje, Moreno desmintió categóricamente las versiones que circulaban sobre un presunto plan de atentado o amenaza dirigida hacia el señor Cepeda. “Esto es falso: los funcionarios de EE. UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello”, aclaró de manera contundente.

Alarma por la vida de otros dos candidatos

A pesar de desestimar el caso de Cepeda, el mensaje encendió las alarmas respecto a la actual contienda electoral en el país. El estadounidense expresó una profunda inquietud por el riesgo inminente que estarían corriendo otras figuras políticas en medio de la campaña.

“Seguimos muy preocupados por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”, advirtió Moreno, revelando un detalle internacional que eleva la gravedad de la situación y el interés de los Estados Unidos en el asunto.

Fuerte llamado al Gobierno Nacional

Finalmente, el mensaje concluyó con una exigencia directa a la actual administración colombiana, instándola a garantizar el desarrollo seguro de las elecciones y a blindar la integridad de los aspirantes a la Casa de Nariño.

“Como he señalado antes, esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales”, sentenció.

Declaración de Bernie Moreno en X