Senador de Estados Unidos propone legalizar marihuana y eliminar penas anteriores

El senador del Congreso de Estados Unidos, Bernie Sanders, vuelve a llamar la atención con su propuesta de legalizar la marihuana y que no solo se eliminen futuras condenas, sino también antiguas.

Bernie Sanders, quien se autodefine como socialdemócrata, afirmó que era necesario legalizar la marihuana y acabar con la “fallida guerra contra las drogas”.

El senador afirma que muchos americanos han visto destruidas sus vidas por tener antecedentes criminales por portar o consumir marihuana, lo que considera que debe cambiar.

La reforma en la justicia federal que propone no solo abarcaría futuras penas sino que también llamaría a la impugnación de sentencias ya declaradas, para así acabar “de una vez por todas” la guerra contra las drogas.

Este anuncio se dio luego de que Estados Unidos certificara la lucha antinarcóticos de países como Colombia y a las puertas de un nuevo 420 (20 de abril), Día Mundial de la Marihuana.

Too many Americans have seen their lives destroyed because they have criminal records from having used marijuana. That's wrong and it's got to change. Let's legalize marijuana, expunge prior convictions, and end the failed War on Drugs once and for all. pic.twitter.com/ursJyoQ7NP

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 20, 2022