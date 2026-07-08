Resumen: El senador electo Santiago Montoya hizo un vehemente llamado a la ciudadanía para "rodear" y respaldar al presidente electo Abelardo de la Espriella, así como a las instituciones del Estado, luego de que el mandatario saliente Gustavo Petro y el congresista Iván Cepeda suspendieran el proceso de empalme presidencial bajo acusaciones de un supuesto "fraude algorítmico". Montoya calificó la postura del oficialismo como un atentado contra la democracia y un profundo desprecio por el voto de casi 13 millones de colombianos, enfatizando que el país defenderá su independencia de poderes frente a lo que la oposición considera un intento de "golpe blando", y asegurando que la voluntad popular expresada en las urnas se hará respetar firmemente.

Senador electo Santiago Montoya convoca a «rodear» a Abelardo de la Espriella tras denuncias de Petro y Cepeda

El panorama político en Colombia experimenta una alta tensión tras las recientes declaraciones del presidente saliente, Gustavo Petro, y el congresista Iván Cepeda, quienes manifestaron no reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella en las urnas. Ante esto, el senador electo Santiago Montoya lanzó un vehemente llamado a la ciudadanía y a las instituciones para defender los resultados electorales.

La controversia escaló luego de que Petro asegurara a través de sus redes sociales que el triunfo de De la Espriella se consolidó mediante un «fraude algorítmico» diseñado en California y operado por empresas de inteligencia privada de Israel, argumentando que el verdadero ganador del voto popular habría sido Iván Cepeda. Como consecuencia, el gobierno saliente anunció la suspensión del proceso de empalme, dejando una preocupante incertidumbre sobre la gobernabilidad del país.

«Se les cayó la máscara»

En un video difundido públicamente, Santiago Montoya rechazó de manera categórica las acusaciones del sector oficialista, acusando a Petro y Cepeda de manifestar un profundo «desprecio por los colombianos» al no aceptar la derrota en las urnas.

«Hoy le hablo a ese pueblo: hay que rodear a Abelardo, a nuestro presidente. Hay que rodearlo en las calles, en las redes sociales, en cada casa y en cada familia de Colombia. Hay que rodear las instituciones y la democracia», enfatizó el senador electo.

Montoya insistió en que el sistema democrático del país debe respetarse y defendió la legitimidad del proceso electoral, recordando el respaldo masivo obtenido en las elecciones presidenciales.

Defensa institucional y el rechazo al «golpe blando»

Durante su intervención, Montoya marcó una clara distancia con los modelos políticos de otros países de la región y apeló a la solidez de las cortes y los organismos de control del Estado.

Respeto al voto popular: El senador electo recordó que son casi 13 millones de colombianos los que depositaron su confianza en el proyecto de Abelardo de la Espriella.

Independencia de poderes: Subrayó que «esto no es Venezuela, esto es Colombia», haciendo un llamado directo a rodear y respaldar la gestión de la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Altas Cortes frente a lo que diversos sectores de la oposición ya catalogan como un intento de «golpe blando».

El congresista concluyó su mensaje asegurando con determinación que el pueblo colombiano tiene la madurez y la capacidad de hacer respetar sus decisiones institucionales: «Nosotros vamos a defender la democracia como nunca antes, porque esto nos costó muchos años alcanzarlo. Con absoluta certeza, vamos todos a defender a Abelardo, a Colombia y a las instituciones».

Senador electo Santiago Montoya convoca a «rodear» a Abelardo de la Espriella tras denuncias de Petro y Cepeda