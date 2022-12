Al senador Alirio Barrera le dicen que no jale toros y se jale otra cosa

in

Las practicas regionales como corridas de toros y peleas de gallos, han sido tema de debates en el Congreso, y en las últimas horas se trasladaron a las redes sociales, tras la publicación del senador Alirio Barrera.

En la última publicación en Twitter, el parlamentario del Centro Democrático, escribió: “Bueno, después de una semana bien movida en el Congreso, vamos a jalar unos toros. ¿Será que nos merecemos un ratico de descanso? #HágalePariente”, lo que no cayó muy bien entre defensores de animales.

Una de las que respondió con cuestionamientos, fue la también senadora Esmeralda Hernández, quien compartió la publicación con la pregunta: “Senador, ¿por qué mejor no se jala otra cosa y deja a los animales en paz?”.

La discusión, tuvo comentarios a favor y en contra del implicado, quien incluso respondió diciendo: “Senadora! Qué son esos pensamientos…”.

Respuesta seguida por comentarios como: “Pariente ¿Esa novilla estará buscando toro?”, “Sencillo por qué los toros son de él y el verá lo que hace con lo que le pertenece, es su plata, su diversión, por qué más bien usted no se mete en lo que no le corresponde”, “¿Entonces yo puedo maltratar a mi perro y a mi gato porque son de mi propiedad? ¿Entonces, la ley de maltrato animal no aplica por que los animales son de mi prioridad?”, y “Deberías aplicar la misma indignación con temas sobre el aborto. Dejen a los niños en paz”.

Senador, ¿por qué mejor no se jala otra cosa y deja a los animales en paz? 😡

